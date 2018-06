Descarta López cobrar venganza

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al panista Diego Fernández de Cevallos de construir una estrategia a una semana de la elección para tratar de unir al PAN y al PRI en los comicios federales. Aun así, el tabasqueño les tendió una mano franca pues -aseguró- su fuerte no es la venganza.

“No quiero terminar sin enviarles un mensaje Carlos Salinas de Gortari y al señor Fernández de Cevallos, con todo respeto, tengo información de que están muy activos tratando de unir al PRI y al PAN, arriba, en la cúpula para enfrentarnos y están alentando la guerra sucia.

“Nosotros no queremos venganza, queremos que haya justicia y siempre van a tener extendida, mi mano franca y sincera”, aseguró.