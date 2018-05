Descarta la Onexpo bajas en la venta de gasolinas

Aumento permanente de precios no es argumento para no vender: Muñoz

Por: Demian Duarte

La baja en el consumo de combustible en Sonora y particularmente en la región sur de Sonora es algo relativo, y no necesariamente es atribuible a los incrementos en el costo de la gasolina, sino a situaciones estacionales y a la llegada de nuevos competidores, aseguró Luis Horacio Muñoz Santini, presidente de la Onexpo Sonora.

El representante de 512 expendedores de gasolina en Sonora dijo que por ejemplo en esta etapa la región de Cajeme y Navojoa resiente la etapa del final de la cosecha y eso provoca una baja leve en el consumo.

“No llega al 10%, no es algo que sea muy significativo, y es algo que se da cada año a la altura del mes de mayo, lo que pasa es que también se ha resentido la llegada de nuevos competidores que vienen con otras marcas y lo que se vive es un reacomodo del mercado”, sostuvo.

Muñoz Santini manifestó que el combustible es indispensable para la movilidad de personas y mercancías, por lo que es muy complejo que se den bajas significativas en las ventas, pues se trata del origen de todas las cadenas productivas.

El presidente de Onexpo Sonora dijo estar al tanto de la entrada de British Petroleum en Hermosillo y la zona sur de Sonora, y que es algo que no debe sorprender a nadie.

“Tengo información de que además de ellos ya vienen otras como Shell, Exxon Mobil y Gulf y como sabemos ya están presentes Chevron y Arco, además claro de las franquicias de Pemex”, resaltó.

En ese sentido acotó que las gasolineras y los consumidores tienen que acostumbrarse a la nueva realidad del mercado, en donde hay competencia de marcas, calidad y producto y que eventualmente esto también se reflejará en precios.