Descarta Estado que quiera detener a concesionarios

Por: Mónica Miranda

Sobre una presunta orden de aprehensión en contra de los concesionarios dirigentes de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), entre ellos su presidente José Luis Gerardo Moreno, el Gobierno del Estado no tiene información adicional a lo que se ha dado a conocer en redes sociales, indicó Miguel Pompa Corella.

El secretario de Gobierno en Sonora dijo que dicho procedimiento legal, no tiene que ver con las acciones que realiza el Estado para resolver el conflicto con los prestadores del servicio del transporte, quienes exigen un incremento a la tarifa.

“No tengo información, lo único es lo que vi en las redes, pero desconozco, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros pero desconozco si ellos traigan algún procedimiento”, informó.

Señaló que analizarán la solicitud del cambio de presidencia de la empresa transportista Sictuhsa, como lo propusieron concesionarios el miércoles, a fin de que se resuelva la problemática del transporte y su estado financiero.

“Seguimos con esa tesitura de hablar con quien lo solicite, pero si queremos llegar a los concesionarios, hay quejas de ellos que tampoco les han cumplido sus dirigentes, entonces tenemos que ver eso también”.

La pasada semana la delegación del Infonavit en Sonora dio a conocer que tenía embargadas las cuentas de Sictuhsa por falta de pago de prestaciones a sus trabajadores.