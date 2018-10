Descarta desalojo de Hermosi-Arte

Por: Denisse Robles

La actual administración municipal no incurrió en el desalojo de la asociación Hermosi-Arte, sino que concluyó un contrato en comodato, señaló la directora de DIF Hermosillo, Bernardeth Ruiz.

“Llegué al DIF fue después de que entregara las llaves la pasada administración; debido la terminación del contrato de comodato; por lo tanto, a mí ya no me tocó presenciar si se le desalojó, si se le trató bien o mal. Sin embargo, el antecedente que tengo es que se terminó un contrato”, dijo la presidenta del DIF Hermosillo.

Esta institución actualmente apoya a niños en situación vulnerable con la enseñanza de la música, para evitar que puedan caer en situaciones de riesgo, como podría ser el consumo de drogas.

Agregó que tienen toda la apertura para atender a esta institución, además de otras que apoyan a la población de una u otra manera.

La funcionaria añadió que no se tiene la intención de cerrar espacios de la sociedad civil donde se llevan a cabo actividades en favor de la comunidad.