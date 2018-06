Descarta daños por los aranceles

Tendrá mínimo impacto en Sonora la guerra EU- México: Vidal Ahumada

Por: Mónica Miranda

Aunque existe preocupación del Gobierno de Sonora por los efectos negativos que provocarán los aranceles de Estados Unidos en la exportación de aluminio y acero, en el Estado no habrá mayor afectación debido que no produce dichos materiales, aseguró Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía en Sonora dijo que las consecuencias no se verán de manera inmediata en los estados, pero aceptó que sí habrá incremento en el precio final del material de construcción, lo que desalentaría la llegada de posibles inversiones nuevas en la Entidad.

“Que va a tener consecuencias, tenemos que ir viendo cómo va a ir repercutiendo, insisto, nosotros no somos productores de acero o aluminio, es decir, no va a pegar en las ventas ni en el producto interno bruto del Estado porque nosotros no vendemos acero como es el caso de Coahuila y Nuevo León”, resaltó.

Finalmente a quien pudiera impactar este arancel dijo, es en parte a la planta Ford Hermosillo por los proveedores de la empresa que importan y exportan productos con acero.

“Lo que se está especulando es que el consumidor final es el que va a pagar el incremento, desalentaría desde luego el área de la construcción para la llegada de nuevas inversiones al Estado”, recalcó el secretario.