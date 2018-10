Descarta AMLO fracking para extraer petróleo

REFORMA.-

Andrés Manuel López Obrador, descartó permitir en su Gobierno la técnica del “fracking” para extraer petróleo y gas natural.

“Les adelanto que no vamos a utilizar el famoso fracking para explotar petróleo. No vamos a usar esos métodos de extracción; eso no se va a aplicar”, afirmó tras una reunión privada con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.

Organizaciones ambientales han expresado su rechazo a la extracción mediante la técnica de fracturación hidráulica por las grandes cantidades de agua que requiere y la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global.