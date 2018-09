Depresión y embarazo causan deserción escolar

Se le suman las enfermedades venéreas, alcohol y drogas: Márquez

Por: Alma Aguilar

La depresión, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, alcoholismo y drogadicción son principales excusas para que los jóvenes en algunos casos dejen la escuela.

“Tenemos algunas problemáticas con los jóvenes; en la institución atendemos 1528 jóvenes sólo en el turno matutino y algunas de las problemáticas que los afectan son la depresión, enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados”, destacó la directora del CBTA 197.

Clarissa Márquez Valenzuela dijo que el plantel no es la excepción con respecto a los demás, pero sí se les brinda el apoyo que requieren con respecto a la toma de decisiones y el enfrentamiento a nuevos retos que se les presentan, muchas veces por parte de las mismas exigencias de la sociedad.

“Se ha tenido por ciclo escolar alrededor de tres jovencitas con embarazo, de cuales la mayoría termina sus estudios con apoyo de la institución, a quienes se les promueve una beca y en algunas ocasiones se les apoya con las entradas y salidas en los horarios de clases”, finalizó.

Cabe destacar que en el CBTA 197, el porcentaje de deserción fue de casi el tres por ciento; de mil 500 muchachos, se fueron alrededor de 44 estudiantes en un ciclo escolar, lo cual se considera muy poco para una matrícula tan grande.