Denuncian irregularidades de transporte

Irene Wilson Antelo, dirigente de Autotransportes de la Región del Mayo, sufre represalias

Roberto Aguilar

Después de que en días pasados se hizo una denuncia en contra de las irregularidades que se viven al interior de las uniones de transportistas de Huatabampo, ya empezaron las represalias.

El dirigente de Autotransportes de la Región del Mayo, Irene Wilson Antelo, manifestó sentir represalias en su contra desde el pasado 26 de mayo que declaró la situación actual.

En aquel entonces denunció un acaparamiento de viajes por parte de la organización Fletes del Mayo que preside Leobardo Correa, además las preferencias por parte de la Delegación de Transporte para los permisionarios y no los concesionarios.

“No me han querido pagar los viajes que hice, Leobardo Correa dice que la culpa es de Proaoass pero allá me dicen que sí están pagando”, comentó, “cada semana les pagan una cierta cantidad a los transportistas, incluso a algunos ya les liquidaron y a mí no me han dado nada”.

Son alrededor de 280 mil pesos lo que se le adeuda desde hace dos meses, indicó, por concepto de 20 viajes realizados.

“Leobardo es el que autoriza los pagos de la Unión, pero pone de pretexto que se llevó la chequera el tesorero, que no le han depositado y a todo mundo le pagan”, reiteró.

Aseguró que la situación le afecta ya que tiene que cubrir los créditos de diesel, deuda por la cual le cobran intereses, además saldar un pago por llantas, todos ellos adquiridos para poder realizar los viajes.

“Tenía crédito en gasolinera pero hasta 80 mil pesos y se fueron más de 100 mil en los viajes, me están cobrando diesel y llantas, y este amigo no me paga nada, en mi casa no hay dinero para comer, me afecta por todos lados, se pusieron en contra de mí”, lamentó.

Irene Wilson Antelo aseguró que sigue al frente de la Unión de Autotransportes de la Región del Mayo pues no hubo ninguna convocatoria ni asamblea en la que se le destituyera.