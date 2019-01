Denuncian falta de medicamentos en el Isssteson

Francisco Minjares

Desde hace tres semanas que no surten medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y los beneficiarios tienen que gastar de su propio bolsillo para comprarlos.

La trabajadora jubilada del Ayuntamiento, Cristina Ramírez, denunció que cada jueves llega la medicina que ella necesita a la clínica del Isssteson; sin embargo, por tercera semana consecutiva, no arribó el cargamento y tuvo que comprarlo ella.

“Es un medicamento que necesito, se llama Dolobrion y no es barato, entonces tengo que comprarlo y como yo hay mucha gente, necesitamos que nos escuchen, hay veces que no tienen ni lo más necesario que es paracetamol”, indicó.

Además de esto, dijo que se tiene el problema de que mandan a los pacientes de una clínica o farmacia a otra a buscar los medicamentos y hay quienes no tienen carro o padecen enfermedades por las que no se pueden desplazar.

“Yo, por ejemplo, ando en silla de ruedas, pero tengo carro, pero cómo le hace la gente que no tiene en qué moverse y tiene que andar de una clínica a otra”, indicó.

Detalló que los jubilados y pensionados ya se han quejado e incluso ido a la ciudad de Hermosillo; sin embargo, no han tenido una respuesta en este tema y piden a las autoridades que se aboquen a solucionarlo.