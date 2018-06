Denuncian competencia desleal

Marisqueros ambulantes no cuentan con permisos: Canirac



Por: Francisco Minjares

La venta de mariscos ambulantes es una competencia desleal para los comercios establecidos que pagan impuestos y cuentan con todos los permisos de higiene y salubridad en regla, denunció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Alier Chávez Valenzuela.

El dirigente de ese organismo empresarial dijo que los vendedores de mariscos que andan por diferentes partes de la ciudad, no cuentan con los permisos de higiene y salubridad en regla, además que no hacen sus contribuciones fiscales.

“Es una competencia desleal porque en muchos casos no pagan ni permisos, ni atribuciones al SAT, no tienen sus permisos en regla, ni hacen sus exámenes micobiológicos como nosotros que cada tres meses estamos muestreando los alimentos, de producto de origen y producto terminado”, manifestó.

Hizo un llamado a las autoridades de salud para que pongan mayor atención en estos casos, ya que los mariscos son productos de alto riesgo en caso que no tengan los manejos adecuados.

“Hay que recordar que, si comes, si ingieres un alimento contaminado, un marisco, tardas entre seis a ocho horas en desarrollar la enfermedad”, indicó.