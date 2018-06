Denuncia ataque candidata

Sobre su acto cae una bomba molotov, pero no hay daños

Por: Mónica Miranda

Célida López Cárdenas, candidata a la Presidencia Municipal de Hermosillo por la coalición Juntos Haremos Historia, denunció un presunto atentado con una bomba molotov, cuando salía de una entrevista de radio en la capital sonorense.

La candidata de Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, mediante un corto video que compartió en su cuenta de Twitter @CelidaLopezC, explica cómo estuvieron los hechos.

En este clip de 1.25 minutos de duración, la candidata muestra que en el marco de una de las puertas traseras de su automóvil, fue donde chocó la bomba molotov encendida que se le lanzó, pero no causó mayor afectaciones.

Estoy saliendo de entrevista y pues esta es la sorpresa: Nos tiraron con una bomba, trae gasolina, no he querido tocarlo porque debo esperar a que venga la Policía y pues aquí está la bolsa, no sé si se alcance a ver la mecha.

“Aquí está el carro en el que yo me muevo y aquí es donde pegó la botella. Si hubiera estado toda la botella dentro del carro, hubiera explotado. Hay una cámara aquí al fondo en el Casino y me gustaría que me apoyen las autoridades”, expuso.

López Cárdenas finalizó el video con un mensaje, pues no es la primera vez que se ve involucrada en ataques hacia su persona, ya que ha señalado violencia política de género.

“Yo creo que hay cosas que uno puede aguantar, hemos guardado silencio de amenazas, de llamadas, es una bomba y puede poner en riesgo la vida de alguien”, concluyó.