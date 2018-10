Demencia senil se puede prevenir

Mantener la memoria activa y controlar las enfermedades crónicas son factores importantes

Por: Michel Inzunza

Para prevenir la demencia senil es necesario poner cuidado en el comportamiento de los adultos mayores, sobre todo si estos presentan aislamiento, informó David de Alba Buenrostro.

El geriatra del Instituto Mexicano del Seguro Social mencionó que para evitar patologías asociadas a la perdida de la memoria, se debe apoyar a los abuelos y mantenerlos activos.

Comúnmente, al verlos tristes y sentados en un sillón se piensa que tienen una depresión y con el tiempo los relegan en sus domicilios.

La recomendación es que se mantengan en movimiento y realicen actividades que ejerciten su memoria, como jugar dominó o sopa de letras, añadió.

En Cajeme, los padecimientos más recurrentes de este tipo son el deterioro cognitivo y la depresión, afortunadamente, si se detectan a tiempo se pueden prevenir.

Sin embargo, las enfermedades crónicas son un factor de riesgo, además a mayor edad, más probabilidad de que los pacientes sufran demencia senil, indicó.

Con medicamento se puede controlar estos padecimientos, pero hay que recordar que sólo retrasan su avance y no actúan de forma curativa.

Señaló que cuando se presenta la pérdida de la memoria no sólo se ve afectado el paciente, sino también sus familiares, quienes deben asimilar situaciones atípicas, como la incontinencia o el no recordar a los parientes.