Demandan ciudadanos tarifas médicas bajas

De ahí que hayan aumentado las consultas en similares

Por: Fabiola Navarro

“Estoy aquí porque tengo una infección en el estómago, pero no tengo para pagar un médico particular, que me cobraría de 300 a 500 pesos por consulta. Aquí pago 30 pesos y la medicina es barata”, dijo Héctor Raúl Mendoza.

De 38 años de edad y empleado de una ferretería, esperaba consulta privada a bajo costo.

Las citas en establecimientos dedicados a la venta de fármaco genérico tienen una gran demanda, sobre todo porque las personas pueden consultar con un médico particular a bajo costo.

Basta con dar un recorrido por algunas de estas farmacias, que han proliferado en los últimos años en Cajeme, y se puede percatar de ello.

En este tipo de establecimientos hay desde médicos que aún no logran colocarse para laborar en alguna institución de salud, o bien, atienden doctores jubilados desde generales, hasta quienes cuentan con alguna especialidad.

“Tengo una infección en la garganta, me recetaron cinco inyecciones. Cada una cuesta 20 pesos la aplicación, más 30 de la consulta y otros 300 que gasté en medicamento, vine pagando como 400 pesos, no me salió tan barato, como se pudiera pensar, pero no tengo ni seguro social ni otro servicio, así que no me queda otra”, comentó Gustavo Franco, comerciante.