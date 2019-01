Dejan las heladas daños millonarios

Estiman campesinos más de 10 mil hectáreas de legumbres perdidas en los valles del Mayo y del Yaqui

Por: Mónica Miranda y Fabián Pérez

A consecuencia de las heladas registradas el pasado lunes por la madrugada, alrededor de 10 mil hectáreas de cultivo de legumbres sufrieron afecta­ciones en la región de los valles del Mayo y del Yaqui, informó Rodolfo Jordán Villalobos.

El presidente de la Confede­ración Nacional de Campesinos (CNC) en Sonora dijo que las ba­jas temperaturas de los últimos días dañaron también cultivos del norte de Sinaloa y en el caso de los productores del Valle del Mayo, no contaban con seguro catastrófico.

“Mucha gente por ahorrarse dinero no asegura, y en el caso de la región del Mayo, en los límites entre Sonora y Sinaloa, nadie tie­ne seguro porque no alcanza la cobertura y las empresas no quie­ren certificar legumbres porque cuidan las pérdidas que puedan tener las empresas”, mencionó.

El presidente de la Socie­dad de Usuarios del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, César Javier Granich Duarte, señaló que las pérdidas económicas se estiman en más de 600 millones de pesos.

Por lo pronto, de 10 mil, 400 hectáreas resultaron con sinies­tros y el 80 por ciento de esta su­perficie con pérdida total, dijo.

Entre la superficie afectada se encuentran cultivos como la papa, frijol y otras hortalizas, que son las que generan mayor número de jornales.

Este viernes se llevará a cabo una reunión con productores en Navojoa para valorar tanto pér­didas totales como parciales, asi­mismo, plantear una solicitud de apoyo económico al Gobierno del Estado.

Durante el encuentro se pedi­rá que se agilicen los pagos de los seguros agrícolas y se solicitará de nueva cuenta la declaratoria como zona de desastre para el sur de Sonora.

La reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Distrito de Riego y se espera la presen­cia del secretario de Agricultura en Sonora, Jorge Guzmán Nie­ves; Juan Leyva, subsecretario de Agricultura; Daniel Ibarra, delegado federal de secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); José Mendívil, coordinador regional en cinco estados de la Sader, personal de la Financiera Rural, diputados locales y federales, aunque la asistencia de los legisladores no estaba confirmada.

ALERTAN POR SEGUNDA HELADA

Se pronostican descensos de temperatura durante el resto de la semana—-bajada

Temperaturas de hasta me­nos dos grados centígrados se pronostican para las próximas 48 horas en las localidades del sur de Sonora, entre las que se contempla a Navojoa.

Autoridades de Protección Civil en Sonora alertaron por la segunda helada de la temporada invernal, la cual ha traído consi­go un aumento de las enferme­dades respiratorias y también de daños en cultivos. El llamado además contempla a los produc­tores agrícolas y ganaderos.

Para hoy jueves la mínima que se pronostica en el Valle del Mayo es de menos dos grados.