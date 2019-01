Dejan “huérfanos” alrededor de 350 concesionarios

Con la requisa, quedan sin camiones y sin ingresos, denuncia López Álvarez

Por: Mónica Miranda

Alrededor de 350 conce­sionarios integrantes de Sociedad Integra­dora y Concentradora del Transporte Urbano de Her­mosillo (Sictuhsa) se quedaron desde el pasado agosto sin re­cibir pago por la operatividad de las unidades dado que el Gobierno del Estado requisó los camiones a la empresa pero no les ofreció solución a los permi­sionarios, indicó Rafael López Álvarez.

El concesionario desde hace 20 años dijo que la rentabilidad mensual por las rutas que ope­raban era de aproximadamente 38 mil pesos mensuales, depen­diendo del número de líneas que manejaba cada permisionario, pero desde hace cuatro meses no reciben ingreso alguno, por lo que exigieron que la goberna­dora les ofrezca solución.

“Nos dijeron que nos iban a ayudar económicamente porque no ha habido ningún ingreso desde que requisaron y anterior a ello, hasta junio no nos ha­bían dado ningún dinero de la rentabilidad y había prometido la gobernadora que nos iban a dar algo para diciembre pero no fue así, y estamos aquí para que nos reciba”.

Señaló que han tenido que emplearse en otros oficios para poder sostener a sus familias, pero están a la espera de que se les incluya en el nuevo proyecto que habrá de presentar el Go­bierno estatal este año.

López Álvarez comentó que el Gobierno quitó las unidades sin tomar en cuenta a los con­cesionarios, haciéndose cargo únicamente de los operadores y el área mecánica desechando la parte administrativa.

“Nos dejaron por fuera, lo te­nemos ingreso ahorita y andan en nuestras rutas, están explo­tando un servicio que nosotros hemos dado por muchos años”, expresó.