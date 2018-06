Dejan a estudiantes sin pasaje gratuito

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Pese a que en planteles educativos de Navojoa se llevan a cabo cursos de nuevo ingreso, los estudiantes no cuentan con pasaje de autobús gratuito.

Brizeida Espinoza Castro, vecina de la colonia Jacarandas, expresó que una vez más los estudiantes son víctimas de los empresarios del transporte urbano de pasajeros, pues no les hacen válido el pasaje gratis.

Agregó que su hija está acudiendo al plantel del CBTIS 64 a los cursos de nuevo ingreso, pero el chofer del autobús le dijo que se acabó el pasaje gratis.

“Mi hija dijo que le avisó el chofer que durante las vacaciones de invierno no contarán con el beneficio del boleto educativo gratuito”, comentó.

La vecina de Jacarandas sostuvo que si bien es temporada vacacional, los jóvenes por disposición de la Secretaría de Educación continúan asistiendo a clases obligadas por los cursos de nuevo ingreso a preparatoria.

“La situación está muy difícil ahorita y sí es un gran apoyo los dos pasajes gratuitos que el Gobierno nos da, pero ya nos lo quitaron pese a que aún siguen las clases”, expresó.

Ante esta situación algunos jóvenes optaron por regresar a sus hogares a pie, a pesar de ser grande la distancia ante la falta de dinero, según el relato de Espinoza Castro.