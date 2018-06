Definidos los playoffs del Cibacopa

Luego de un intenso rol regular con un cierre dramático han quedado definidos los ocho invitados a las series de primera ronda de los Playoffs Dportenis 2018 del Cibacopa.

El sistema de competencia del Cibacopa brinda la oportunidad a todos los equipos de pelear en dos vueltas, en las cuales suman puntos que al final dan la calificación a los ocho mejores.

Con la suma total de los puntos de las dos vueltas quedaron definidos los ocho equipos calificados a los playoffs, terminando el standing final así:

Navojoa 38 24 14 17

Hermosillo 38 22 16 15

Mochis 38 16 22 14

Tijuana 38 21 17 13.5

Culiacán 38 21 17 12.5

Mazatlán 38 16 22 12.5

Durango 38 18 20 11

Obregón 38 17 21 10.5

Guaymas 38 19 19 10.5

Guasave 38 16 22 8.5

En el caso del empate en puntos entre Culiacán y Mazatlán los Caballeros tuvieron dominio ante los Náuticos de 4-2 en su serie anual. Mientras que en el caso del empate entre Obregón y Guaymas los Halcones tuvieron dominio ante Ostioneros de 4-0 en su serie anual.

De esta forma la postemporada del Cibacopa quedó definida de la siguiente forma

(1) Navolato vs Obregón (8)

(2) Hermosillo vs Durango (7)

(3) Mochis vs Mazatlán (6)

(4) Tijuana vs Culiacán (5)

Eliminados Guaymas y Guasave.

Las series de primera ronda de los Playoffs Dportenis 2018 del Cibacopa iniciarán el próximo sábado 16 de junio y serán a ganar 4 de 7 juegos.