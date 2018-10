Defienden sede para la Sagarpa

Por: Fabiola Navarro

Luego de que diputados federales por Michoacán solicitaran que la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) no se establezca en Ciudad Obregón, sino en ese Estado del sur del país, organismos empresariales se han pronunciado por que se cumpla con el plan original del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de contar con la dependencia federal en Cajeme.

Incluso hay voces que piden la Sagarpa en Hermosillo, por ser la capital sonorense y no en Ciudad Obregón, por lo que también empresarios, políticos y rectores de universidades solicitan se quede en el Valle del Yaqui por su vocación agrícola.

“En el gremio consideramos que el sector agrícola en la región es el de mayor importancia, incluso es mucho más fuerte que en Hermosillo, a donde también quieren llevarse la sede y, al final de cuentas, se espera que llegue a Cajeme, porque es un detonante de la localidad que hace mucho tiempo no se tenía. Es una dependencia de primer nivel, que generará turismo político e inversiones que levantarán la economía local.

”Esto se sumaría a las cosas positivas que se están promoviendo, como lo de la búsqueda del nombramiento de Obregón como Ciudad Creativa”, expuso Alier Chávez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la localidad.

Por su parte, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón ya ha trabajado el tema mediante reuniones con sectores económicos y agrícolas.

“Ya hemos hecho cápsulas de promoción en las que damos la bienvenida a la Sagarpa aquí a Ciudad Obregón.

Estamos sumándonos con los demás organismos para que hagamos juntos un llamado para que la dependencia llegue a la ciudad, porque vendría a detonar su crecimiento”, explicó Moisés Corrales, presidente de la OCV.

Por su parte, José Antonio Jaime Ortega, vicepresidente del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Obregón, dijo que comercios y empresas permanecen esperanzados a que con la llegada de la dependencia federal la economía mejore, ya que habrá nuevas empresas que generarán proveeduría y empleos.

“Esperemos que con la secretaría se logren establecer más empresas aquí en la localidad. Tenemos información de algunas que ya están invirtiendo fuertes cantidades en la región que, en su momento, requerirán de proveedores y con esto se reactivará la economía.

”No tenemos fecha para la llegada de esta dependencia, pero como es una secretaría muy grande, puede pensarse que van a venir personas de diferentes partes a atender estos asuntos y, por lo tanto, se reactiven comercios y servicios por ejemplo hoteles y restaurantes, además de la vivienda”, comentó.

PUEDEN REALIZARSE ESTUDIOS DE VIABILIDAD

El rector de la Universidad Tecnológica del Sur (UTS) de Sonora, Josué Valenzuela Beltrones, destacó la importancia de contar con una dependencia como la Sagarpa y si se plantea no dejarla en Cajeme, sino en otra localidad, podría realizarse un estudio de viabilidad.

“Yo creo que es algo que puede ayudar a impulsar y renovar el sector agrícola. Valdría la pena un estudio para verificar y evaluar la viabilidad técnica de la Sagarpa en la región y aprovechar los programas y fondos que tiene para conocer cómo puede ayudar a potencializar la región. Es un lugar estratégico, pues son muchas hectáreas las que se pueden sembrar. Estamos muy cerca de Sinaloa y esto se puede explotar y aprovechar muy bien”, comentó.

Explicó que las instituciones de educación superior en la región tendrán que hacer una evaluación de nuevas carreras relacionadas con el tema agrícola, además de una organización entre las mismas universidades para complementar la oferta educativa y no duplicarlas.

SAGARPA LLEGARÁN A CAJEME: BERNABÉ ARANA

El delegado regional del Gobierno Federal Electo, Bernabé Arana Rodríguez, comentó que hasta el momento no hay modificaciones en la llegada de la Secretaría de Agricultura a Cajeme, por lo que prácticamente es un hecho.

“Los diputados federales están en todo su derecho de manifestarse; sin embargo, la decisión está tomada y no tiene modificaciones hasta ahorita. Lo que me llama la atención es que esta región, siendo inminentemente agrícola, donde se encuentra la agricultura tecnificada, que colindamos con Sinaloa y Mexicali, con vocación agrícola, los grandes agricultores y las uniones privadas no se han manifestado para defender la llegada de la Secretaría aquí”, comentó.