Declina Graco ir a toma de posesión de Blanco

REFORMA.-

Por lo que llamó actitud grosera de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, informó que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, mañana lunes.

“Este 1 de octubre no estaré ahí en virtud de lenguaje grosero y de enfrentamiento que persiste en contra mía y de quienes me acompañaron. Ese tipo de expresiones no las puede tener un gobernador, no lo comparto”, dijo el perredista en un video difundido en sus redes.

“El conflicto sólo sirve para generar confusión y esconder cosas, lo que debilita a las instituciones. Quien acusa debe probar y yo me atengo en todo momento a las leyes y tribunales para mostrar que mi conducta ha estado sustentada por la honestidad y compromiso con la gente”, presumió.

Luego de que el pasado 1 de julio, su hijastro Rodrigo Gayosso perdiera ante Blanco las elecciones por la gubernatura, Ramírez afirmó que ya cumplió con el proceso de entrega recepción.

“No hay pretexto para que las cosas no sigan funcionando. Servir a Morelos es sin duda el más grande honor y la mayor satisfacción. Los amigos no se despiden, es un hasta pronto”, dijo.