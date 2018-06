Debuta Rusia con goleada

El ruso Iury Gazinsky anotó el primer gol del Mundial de Rusia 2018, mientras que el segundo tanto fue hecho por Denis Cheryshev y el tercero por Artehm Dzyuba, el cuarto por Denis Cheryshev y el quinto de último momento a la portería de Arabia Saudita.

En este partido inaugural realizado en el estadio Luzhniki de Moscú se enfrentaron el anfitrión, Rusia, contra la Selección de Arabia Saudita, quien no vio lo duro sino lo tupido, ya que perforaron su red en tres ocasiones, donde Iury Gazinsky dio los pases para los goles realizados.

Tantas deficiencias tienen los árabes que los rusos abrieron el marcador con muy poco: un servicio al área desde la zona de la izquierda, que fue bien rematado por Iuri Gazinsky a los 12 minutos de haber iniciado el juego. Hubo un par de jugadas que pudieran considerarse una reacción árabe, pero nada que incomodara realmente al arquero Igor Ankinfev.

El segundo tanto ruso fue una buena internada de Denis Cheryshev (minuto 43), quien había entrado de cambio por Alan Dzagoev apenas al 24. Este hijo de un ex delantero de alta calidad en Rusia es uno de los dos futbolistas de esta selección que no juegan en la liga de su país y este jueves se convirtió en la figura del encuentro, luego de que volvió a marcar al 91’, un golazo que manifestó su calidad técnica al golpear el balón con la parte externa del botín izquierdo.