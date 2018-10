Debe transformarse PRD

Antes de desaparecer, hay que refundarlo: Armenta Ramírez

César Fraijo

Luego del debate que se da a nivel nacional entre los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que su partido desaparezca o se refunde, Miguel Ángel Armenta Ramírez considera que debe transformarse.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Sonora dijo que las alianzas que ha tenido su partido han provocado que los ciudadanos le hayan dado la espalda al partido que fundó Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

“De manera particular, creo que no debe desaparecer el PRD, sino transformar su línea política, sus estatutos, sus principios, para que sea de manera exclusiva un partido de izquierda y no estar haciendo lo que hemos hecho en los últimos años, de hacer alianzas con partidos que no sean de izquierda, señaló el perredista.

Aclaró que habrá dos posiciones dentro de la militancia de su partido, algunos piensan que el PRD debe ser cambiar sus siglas más no sus estatutos y hay otros que piden un nuevo partido, pero en este caso tendría que pasar por todo un proceso de refrendo de militancia, reabrir liderazgos y conformar nueva militancia.