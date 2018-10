Debe ser transparente, nombramiento de fiscal

Bancadas de Morena, PES y PT piden reglamentos claros en el proceso

César Fraijo

Que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado transparente el proceso de elección de los aspirantes a fiscal general, solicitó el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Alonso Montes Piña.

Ante Tribuna del Congreso del Estado, el también coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) a nombre de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) exhortó a los integrantes del Comité a emitir los reglamentos que incluya el proceso de integración del fiscal general y del secretario de Seguridad Pública.

“Hicimos esa sugerencia de cuatro puntos que den transparencia al proceso, máxima publicidad, que contemple la obligatoriedad de que inicien el examen de control y confianza y que declaren su posible conflicto de intereses que pudieran observarse de haber trabajado con algún poder.

”Nos encontramos la desagradable sorpresa de que a pesar de tener siete años de conformado el Consejo de Seguridad, no tiene los lineamientos para elegir al fiscal, siendo así que ya les tocó hacer esa elección y no hay la transparencia. No tenemos el documento que sostenga que hayan utilizado mecanismos o lineamientos para la elección del fiscal; eso nos preocupó”, explicó el legislador sanluisino.

El cierre de la recepción de documentos que marca la convocatoria es mañana y se tendría hasta el 25 del mismo mes para que los legisladores revisen sus papeles y se envíen al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.