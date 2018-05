Debe Peña pagar con misma moneda

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un pronunciamiento que pide al presidente Enrique Peña Nieto contestar a su par norteamericano con la misma moneda, si Estados Unidos no es recíproco con México.

“La Comisión Peramente del honorable Congreso de la Unión rechaza y condena las expresiones xenófobas y racistas, agresiones verbales, condicionamientos, amagos y los actos inamistosos contra México por parte del presidente Donald Trump, y le exige respeto a nuestra nación, a los migrantes y a las y los mexicanos todos, y demanda que la cooperación entre México y Estados Unidos de Norteamérica se sustente en el principio de reciprocidad”, leyó en tribuna la diputada María Gloria Hernández.

El pronunciamiento de cinco puntos, aprobado en sesión, también exhorta al Ejecutivo Federal a continuar con la evaluación que lleva actualmente para limitar la cooperación con el vecino país del norte en aquellos temas que no afecten a México ni a los connacionales.

Y también respaldó el posicionamiento del presidente, que reitera que México no pagará en ningún momento la construcción de un muro en la frontera.