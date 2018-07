Debe Oomapas a sus empleados

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Debido a que el Ayuntamiento le adeuda alrededor de 800 mil pesos al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash), personal de la paramunicipal realizará un paro de laborales si no destituyen al contador.

Margarito Esquer Escalante, líder de los trabajadores, dijo que el adeudo existente con los 74 sindicalizados, incluidos trabajadores de confianza y de base.

Explicó que el adeudo del Oomapash tiene con el personal es por incumplimiento en el pago de becas, caja de ahorro, uniformes, prima vacacional, suplencias y horas extra.

El dirigente exigió respeto laboral para sus agremiados y que exista la cordura de las autoridades, quienes argumentan que no hay dinero para pagarles.

“El pasado jueves, el contador de Oomapash, Miguel Villalón, se portó de una manera prepotente y casi golpeaba a los trabajadores, a quienes corrió de su oficina”, detalló.

Advirtió que una de las peticiones de los sindicalizados es que le destituyan, pero aún no lo han hecho.

“Las autoridades tienen de plazo el lunes (hoy) para removerlo; en caso contrario, amagan con realizar una huelga de labores”, concluyó.