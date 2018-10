Debe EU liberar a niños migrantes detenidos

NOTIMEX.-

El gobierno de Estados Unidos debe terminar las políticas draconianas del presidente Donald Trump y liberar a los casi dos mil niños que envío a un centro de detención en el desierto de Texas, donde no tienen acceso a la escuela ni a abogados, urgió hoy el diario The New York Times.

El editorial del periódico, publicado este lunes en su sitio de internet, sucedió luego de que reportara el fin de semana que casi dos mil niños migrantes fueran enviados de albergues en todo el país a un centro de detención en la comunidad de Tornillo, en el sur del estado de Texas, en la frontera con México.

El diario asentó que tal centro de detención fue erigido como una serie de campamentos, con escasos servicios y sin escuelas. Los niños fueron enviado a ese centro de detención durante la noche para minimizar el riesgo de que pudieran escapar, de acuerdo con el Times.

Además dicho centro no tiene las salvaguardas existentes en los albergues, pese a las cuales se habían ya presentado instancias de abuso físico, agresión sexual y tormento emocional.

El NYT indicó que el propio gobierno creó esta crisis de niños detenidos, debido a que el número de menores migrantes no es mayor a la de los últimos dos años.

Los obstáculos para que los menores sean enviados con familiares o amigos de la familia, han aumentado durante el actual Gobierno, que pide que estas personas presenten huellas dactilares e información personal.