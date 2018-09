Debe aclararse nepotismo: Salcido

Piden al alcalde de Huatabampo que diga si integró a sus familiares a la nómina oficial

Héctor Juan Salcido Álvarez, representante del Congreso Nacional Ciudadano en Huatabampo, hace un llamado al alcalde Ramón Díaz Nieblas a esclarecer las imputaciones de nepotismo que se le señalan a través de las redes sociales. “Esto es muy preocupante –indicó–, porque la ciudadanía tiene el derecho legítimo de saber y conocer quiénes son los funcionarios que integran la presente administración”.

Dijo que existen fundadas sospechas de nepotismo, basado en información de las redes sociales y en las primeras notas informativas que brindó el Ayuntamiento a través de su red social. Ahí aparecen, por mencionar algunos, personajes como Melisa Montaño Palomares, en Recursos Humanos ,cuñada; Francisco de Jesús Moroy, director del Oomapash, concuño; Francisco Díaz Nieblas, coordinador de áreas rurales, hermano, y Mirna Correa, en la casa-hogar,cuñada, entre otros.

Salcido Álvarez indicó que no es sano para la presente administración incurrir en violaciones a la ley y traicionar la confianza ciudadana.

El compromiso que hizo el alcalde en campaña y como también en una mesa de diálogo que el Congreso Nacional Ciudadano local realizó en el recinto de la UCAH previo a las votaciones del 1 de julio, dijo, fue el trabajar con honradez y transparencia con la población y se consiga con ello, de forma armónica, un Gobierno apegado a los principios de justicia social.

Explicó que hasta el momento la página oficial del Ayuntamiento no ha publicado los nombres de directores, coordinadores, asesores y todo aquel funcionario que desempeñará un cargo; sin embargo, constan evidencias de que muchos familiares del alcalde ostentan cargos públicos dentro de la administración.

Expresó que de no recibir la agrupación que representa y la información a la población, se verán en la necesidad de solicitar a través de contraloría una copia de la nómina y de todo el personal contratado que tenga una función en el presente Gobierno y de comprobarse que se incurrió en nepotismo se harán las denuncias pertinentes.