Darán seguimiento a AVG

Acuerda instalar mesa de trabajo con Conavim

Por: Fabiola Navarro

Leticia Burgos Ochoa, presidenta de la Red Feminista Sonorense informó que acordaron en conjunto con la directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependiente de la Secretaría de Gobernación, instalar una mesa de seguimiento para la solicitud de la alerta de violencia de género.

Dicha mesa comprende la revisión de las recomendaciones emitidas al Estado para prevenir y erradicar la violencia y para ello se visitarán diferentes municipios de Sonora.

“Se trata de dejar de lado los dichos y pasar a la revisión final de las acciones efectivas para prevenir y atender , en tanto seguimos sosteniendo la necesidad de activar la AVG no sólo en Cajeme sino en todo el Estado. Amanecimos ayer jueves con una mujer menos, asesinada por su propio esposo en la colonia Campanario.

No necesitamos mucho para refutar las declaraciones del alcalde, debiera ser respetuoso de las víctimas y dar los nombres de quienes siguen vivas, nos daría mucho gusto borrar de la placa el nombre no sólo de una de las víctimas de feminicidios, sino de todas, si las cifras son inexactas como dijo en todo caso nos remitimos al escrutinio de la valoración con la Conavim y la Fiscalía General de Justicia”, enfatizó.

Recordó además que los organismos internacionales han cuestionado las cifras oficiales y piden a México corregir las cifras.

Finalmente resaltó que desde el 2010 a la fecha integrantes de la RFS acuden a instituciones escolares a solicitud de los directivos para promover una cultura de paz y de no violencia de género.