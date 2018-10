Darán mejor uso al TOG

Por: Fabiola Navarro

Fernando Durazo Picos, secretario de Desarrollo Económico, dijo que buscarán darle uso al Tomás Oroz Gaytán y aprovechar la ubicación y el espacio que tiene, el que durante décadas funcionó como estadio de beisbol.

Para ello se tomarán en cuenta los proyectos y opciones que les va a presentar el Colegio de Arquitectos, para buscarle un nuevo uso al TOG, ya sea como espacio económico, deportivo, o cultural, entre otros.

“Ya hablamos con el presidente del Colegio de Arquitectos, Ricardo Guzmán, quien tiene un evento en puerta de hacer una propuesta del uso del inmueble. Ya hablé con él, vamos a ver cómo impulsamos ese evento que trae, para ver qué opciones viables hay, es la intención del Ayuntamiento hacerlo”, manifestó.

Dijo que no tiene conocimiento de que el inmueble haya sido vandalizado, pero aun así buscarán que no suceda a fin de resguardarlo y darle un mejor uso.

En ese sentido, se han manifestado diversas voces de organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón, buscando que el TOG se convierta en una opción para que tanto habitantes de la localidad como turistas, puedan aprovecharlo.

Cabe recordar que ahí se realizan año con año los eventos de la Iglesia de Dios durante Semana Santa, lo que representa una fuerte derrama económica, ya que acuden personas de diferentes estados del país. Fuera de ahí, no hay más eventos masivos que se realicen en el lugar.