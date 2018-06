Dan por descontada la derrota panista porteña

División en el partido no permite avanzar en este proceso

Por: Demian Duarte

El diputado Manuel Villegas Rodríguez, quien llegó al Congreso del Estado nominado por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que ese partido político va a perder en Guaymas, región por la que él mismo compitió, pues la contienda se centra entre candidato del PRI y la de Morena.

Recordó que él no tiene militancia en el PAN sino que fue invitado como ciudadano a participar, pero en esta ocasión las condiciones no fueron favorables por las divisiones al interior del partido, por la imposición de candidatos y otras situaciones complicadas.

Consideró que el PAN definitivamente va a perder la contienda por la alcaldía al tener como candidato a Lorenzo de Cima, el presidente municipal peor calificado en el Estado, lo que tiene muy decepcionada a la ciudadanía.

Indicó que situaciones que ya se tenían resueltas, como la recolección de basura o el alumbrado público, hoy se carece totalmente de ellos, lo que significa un serio problema de salud y un franco retroceso en problemas que ya estaban solucionados.

Comentó por otra parte que la competencia por la presidencia municipal es contra la candidata Sara Valle, quien viene apuntalada por una burbuja en favor de Morena.

Ella es una mujer respetable, que ya fue alcaldesa de Guaymas pero su mandato fue revocado por el Congreso del Estado a causa de la ingobernabilidad del puerto, esto es algo que los jóvenes no saben.