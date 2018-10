Dan de baja a #LadyBacheo

La ex coordinadora de Bacheo, Laura Duarte, quien fue apodada como #LadyBacheo, fue dada de baja de sus funciones y liquidada del Ayuntamiento, informó el Oficial Mayor Municipal, José Jesús León Félix.

Esto luego que la ex funcionaria compartiera en una de sus redes sociales una broma referente al trabajo de bacheo en la ciudad, la cual citaba: “Tratenme bien si no no voy a bachear su colonia”.