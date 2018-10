Dan albergue y alimentos

Brinda Club de Leones asistencia a familiares de pacientes en el Hospital Regional



Por: Fabián Pérez

Pocas personas saben que en Navojoa existe un albergue que brinda comida, baño y dormitorios a familiares de pacientes que se encuentran internados en el Hospital Regional.

En su mayoría, quienes lo desconocen son las que provienen de las comunidades más alejadas de Álamos, Etchojoa, Benito Juárez, Huatabampo y ejidos del sur, principalmente, asegura Raúl García Hernández.

El tesorero del Club de Leones recordó que, desde que inició operaciones en 2014, han brindado servicio a personas humildes y de escasos recursos que llegan de pueblos y comunidades muy lejanas de la región del Mayo.

Indicó que a veces el poco de dinero con el que cuentan suelen utilizarlo para comer y comprar algún artículo que necesite el paciente.

El pasado sábado, las responsables de preparar la comida en el refugio se quedaron con una gran porción de ceviche de soya, agua fresca, jamón, frijoles, entre otros alimentos, que no fueron aprovechados por familiares de los pacientes.

“Después del problema de tener enfermos y que tienen que velarlos toda la noche, los familiares no tienen un lugar en dónde asistirse, dónde dormir, dónde asearse y dónde comer. Muchos no saben que hay este lugar; por eso hacemos la invitación para que se acerquen,” instó.

Indicó que el único requisito para recibir este servicio es tener un familiar internado en el Hospital Regional o bien en el Seguro Social, aunque el convenio está establecido sólo para el primer nosocomio.

Detalló que el albergue tiene una capacidad para 10 hombres y 10 mujeres en los dormitorios; además, cuenta con baños, con cuarto de lavado y un comedor.

Expuso que la seguridad es brindada por el Ayuntamiento las 24 horas del día, y se ofrece desayuno y comida a los cuidadores de los hospitalizados, de forma gratuita, de lunes a sábado, de 8:00 a 16:00 horas.

Entre el DIF Municipal y Club de Leones se encargan de la operación de este refugio que inició bajo un convenio que el entonces alcalde Alberto Natanael Guerrero López firmó y que Cabildo autorizó para que se destinaran 20 mil pesos mensuales para los alimentos.

Sin embargo, en la administración del ex alcalde Raúl Silva Vela no recibieron ningún recurso, aseguró Raúl García.