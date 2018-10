Dallas Martínez, listo para dominar a sus adversarios

El tamaulipeco tuvo destacadas actuaciones en la Liga de Verano, con Bravos de León y Sultanes de Monterrey

Luego de tener un brillante verano donde se consagró campeón, el lanzador derecho Dallas Martínez se integró a las filas de los Yaquis de Ciudad Obregón para ser tomado en cuenta por el manager Óscar Robles y entrar en la lista de rotación de abridores de la “tribu” para la Temporada Caliente.mx 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El serpentinero de Reynosa, Tamaulipas, fue pieza importante en la coronación de Sultanes de Monterrey, donde finalizó con una efectividad de 4.11 ERA en 10 encuentros que disputó, donde tuvo récord de 4 victorias, sin conocer la derrota, incluyendo una en la gran final ante Guerreros de Oaxaca.

“Estoy muy agradecido con Dios por haber quedado campeón de verano y ahora espero hacer lo mismo con Yaquis. Me he preparado fuerte y a conciencia para estar al cien por ciento cuando me requiera el manager”, declaró el pitcher de 23 años.

Para Dallas Alexis fue un sueño alcanzar la responsabilidad de pasar de relevista a inicialista, algo que según él ha logrado a base de trabajo y constancia.

“El año pasado cuando terminé la temporada con Yaquis me prometí regresar y luchar por un lugar como abridor y gracias a Dios trabajé duro en el verano, se me fueron dando los resultados y ahora es una meta cumplida ser tomado en cuenta para ser abridor”, señaló el tamaulipeco.

Dallas Martínez tendrá la responsabilidad de abrir el tercer juego de la serie entre Yaquis de Obregón y Venados de Mazatlán en el remodelado estadio Teodoro Mariscal, donde se enfrentará al pitcher Alejandro Soto.