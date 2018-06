Da miedo callejón

Vecinos del sector de la calle Escobedo piden alumbrado público



Por: Roberto Aguilar

Ante la falta de luminarias en un callejón situado por la calle Mariano Escobedo, entre Leona Vicario y Sor Juana Inés de la Cruz, vecinos viven con miedo de ser víctimas de algún ataque durante las noches.

El espacio se presta para que jóvenes consuman drogas o se escondan para atacar a quien transite por el lugar en la oscuridad.

Gaby Flores, vecina, platicó que tienen alrededor de cinco meses tratando de conseguir que personal de Servicios Públicos acuda a arreglar una lámpara de esa vía.

“Nos hicieron este callejón que va directo a la tienda Ley, pero por las noches está oscuro, porque hace tiempo quitaron la lámpara y no han venido a repararla”, señaló.

Dijo que aunque es un lugar seguro, hay ocasiones que les da intranquilidad que permanezca sin luz.

Invitaron a las autoridades a que hagan algo al respecto, ya que hasta ahorita está tranquilo, pero no quieren esperar que pase alguna desgracia y se perjudique algún vecino.

“Sólo esperemos que no tenga que pasarle algo algún vecino por la oscuridad del lugar, para que ahora sí hagan algo al respecto”, expresó.

Por otro lado lanzó una petición para que se lleven grupos de apoyo para jóvenes con problemas de drogadicción a la colonia, donde se les den pláticas informativas.

“Hay mucha drogadicción en el lugar, es impresionante ver en la calle a los jóvenes drogándose y más la oscuridad que hay, no tarda en que pase algo desagradable”, dijo.

De esta manera están en la espera de una pronta respuesta a su petición para que se atiendan estos casos.