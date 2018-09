Cuñado de Sara Valles aceptaría la remoción

Por: César Fraijo

Luego del escándalo suscitado por su nombramiento como tesorero municipal de Guaymas, Santiago Luna García, actual cuñado de Sara Valles Dessens, asegura que si la presidenta y Cabildo lo remueven, lo acatará.

Quien fuera su asesor legal en campaña por la Presidencia Municipal de Guaymas asegura que jurídicamente no existe ningún conflicto, lo que buscan es minimizar el triunfo de Sara Valle, porque no quieren que crezca.

La inconformidad por la vieja práctica de nepotismo trascendió porque el regidor de Morena en la Comuna guaymense, José Luis Portillo Liera, aseguró que la residencia de Luna García es una farsa y su nombramiento “viola la Ley de Gobierno y Administración Municipal”.

“Quien me nombra me revoca. Tendrá que ser una decisión de Cabildo y de Sara (Valle). No está demás decir que uno no está casado con el cargo”, aseguró, e insistió en tener el respaldo de Sara Valles y del Cabildo que lo nombró por mayoría.

El ex líder del Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora (CEUS) en 1991 que luchó contra la Ley 4, aseguró que en Morena hace falta fraternidad para saber hacia dónde va la regeneración.

Este tema se propagó, debido a que en otros municipios gobernados por Morena fueron evidenciados en redes sociales los supuestos actos de trato nepotismo, los cuales fueron cuestionados por el mismo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su visita al Municipio.