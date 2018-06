Cuida tus córneas

Un golpe puede llevarte a daños irreversibles y al trasplante

Por: Fabiola Navarro

Los golpes que se dan en los ojos pueden dañar de forma irreversible las córneas, al grado de necesitar a futuro un trasplante, reveló el coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Armando Gurrola Castillo.

Además de los padecimientos congénitos, las lesiones causadas por un golpe directamente en el globo ocular es la primera causa para requerir un trasplante.

“La lesión irreversible en las córneas puede ser por traumatismo o pacientes que nacen con algún problema congénito, donde la forma de la córnea no les permite ver adecuadamente o haberse sometido a operaciones para mejorar la vista; en las menos comunes es esta última”, señaló.

Sin embargo, no todos son candidatos a un trasplante, ya que hay condiciones que se deben supervisar, como glaucoma, catarata, inflamación de la córnea o infección en los ojos; no obstante, quienes reciben este tejido mantienen una buena visión por muchos años.

Otras causas que dañan irreversiblemente las córneas son el crecimiento hacia afuera, padecer distrofia de Fuchs (pérdida de células que recubren la parte posterior de la córnea), opacidad, hinchazón, sufrir de ulceras corneales, entre otras.