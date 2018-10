Cuida Benavides muy bien su Esmeralda

REFORMA.-

Luce muy enamorado en las fotos que publica en sus redes sociales, pero Osvaldo Benavides prefiere no hacer comentarios sobre su noviazgo con Esmeralda Pimentel.

“No hablo de mi vida personal, querida”, dice amable al otro lado del teléfono cuando se le toca el tema de sus fotos en Instagram junto a la actriz.

“Sé que es tu chamba preguntarme y no me saco de onda, pero no hablo de mi vida personal. Lo que sale en redes es lo que se comparte, pero básicamente”, aseguró el actor, sin dar más detalles.

Al parecer esto le ha funcionado, pues desde que la pareja compartió en la serie La Bella y las Bestias se deja ver muy enamorada, pues ahí los dos vivían un romance.

Benavides visitará la ciudad junto a Silvia Navarro para presentar la comedia “Donde los mundos colapsan” el miércoles 24 de octubre a las 19:00 y 21:00 horas en el Auditorio Pabellón M.

Después de haber producido la obra “Duele”, que protagonizó con Ludwika Paleta, el actor de 39 años volvió a adentrarse a este reto.