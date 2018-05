Cuentas del “Bronco”: Lo prefiere un 15%

Cuando fue candidato a gobernador no le daban ni 2%, dice, pero ganó

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” aseguró que de acuerdo a sus propias mediciones tiene entre el 12 y 15 por ciento de las preferencias electorales, contrario a lo que dicen las encuestas que lo tienen con cifras de un solo dígito.

En un video subido a sus redes sociales, el candidato independiente a la Presidencia de la República recordó que cuando se lanzó por la gubernatura de Nuevo León, las encuestas no le daban ni el 2%, “pero ¡terminé ganando con la mitad de los votos! No nos dejemos manipular por estas herramientas del sistema corrupto”.

Nosotros lo que hacemos son mediciones algorítmicas, matemáticas, y en este momento creo que nosotros estamos en una preferencia entre el 12 y el 15%, y vamos a crecer a 30, después del debate, esa es mi predicción.

La mayoría de los encuestadores son paleros de quien los contrata y yo no creo en ellos, nunca he creído en ellos, hoy no será la excepción, yo hago mis propias predicciones matemáticas, soy ingeniero, sé contar y sé medir”, afirmó.