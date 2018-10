Cuenta ya Itesca con nuevo doctor

Fortalece la institución su planta docente, afirma Baldenebro

Alma Aguilar

Con Mención Honorífica el maestro Francisco Javier Ochoa Estrella, académico del programa de Ingeniería Electrónica del Itesca, obtuvo su grado doctoral por la Universidad de Sonora (Unison).

Dentro de la planta docente se incrementa el número de maestros que cuentan con un Doctorado asimismo se fortalece la División de Ingeniería Electrónica así como la Maestría en Ingeniería Mecatrónica, lo que significa un mayor beneficio para los estudiantes de esta disciplina.

El docente, ahora doctor en Electrónica, obtuvo su grado con Mención Honorífica con el trabajo: Desarrollo Experimental en NSERL de UTD (Natural Science and Research Laboratory, University of Texas at Dallas), quien fue asesorado por Manuel Quevedo López e Israel Mexia; de igual forma, por las doctoras Alicia Vera Marquina y Ana Lilia Leal cruz.

Gabriel Baldenebro señaló que “la obtención de su título significa un mayor impulso a la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los profesores con lo que se eleva la calidad de la educación superior; gracias a su esfuerzo y dedicación el Itesca es una institución prestigiada, respetada, acreditada y de reconocida calidad”.

El director general de la universidad resaltó que se cuenta con una docencia madura, centrada en el aprendizaje, soportado por un cuerpo académico con posgrado y un claustro doctoral acorde a las necesidades del desarrollo regional, nacional e internacional, que sustenta investigaciones científicas y tecnológicas.