Cucarachero sinaloense

Profr. Juan vidal Castillo

También conocido como chivirín sinaloense, colchonero común, ratona sinaloense o salta pared sinaloense, es una especie de ave paseriforme (pequeña de alas bien desarrolladas y patas provistas de cuatro dedos (tres dirigidos hacia delante y uno hacia atrás, el pulgar) de la familia Troglodytidae.

Hábitat:

Bosques, matorrales espinosos, hasta 2000m s.n.m.

Es endémica de México y se le puede ver aunque de manera no muy abundante en la Reserva Ecológica Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui también conocida como El Tesoro de la Sierra Madre Occidental aunque también habita en bosques secos y manglares.

Alimento:

Invertebrados

Notas descriptivas:

12 • 5-14 cm; varón 13 • 1-16 • 6 g, mujer 13 • 5-16 • 4 g. La raza nominada tiene debajo del orbicular de los párpados una tonalidad blanquecina, la zona comprendida entre los ojos y las fosas nasal es pardo-marrones y banda de ojos, lado de la cara y coberteras auriculares.

Voz:

Canción masculina, una alegre serie de silbidos claros y gorgoteantes intercalados con trinos rápidos.

Comida y alimentación:

No hay datos grabados sobre los alimentos; presumiblemente en su mayoría invertebrados. Forrajes en niveles bajos o medios en la vegetación.

Cría:

Nidos en mayo y junio en altitudes más bajas, pero tan tarde como Jul más arriba; posiblemente doblemente amontonado. Nido en forma de retorta, generalmente hecho de hierba.

Movimientos:

Aparentemente sedentario.

Estado y conservación:

No globalmente amenazado pero muy común en gran parte de su rango. Décadas atrás, el cucarachero era una presencia común en los cielos de la región. Hoy debido al contacto con el hombre y a que pierde sus espacios naturales de acuerdo con los estudios preliminares, se presume la cantidad de especímenes están diezmados genéticamente, haciéndose bastante vulnerables a enfermedades.

CUENTO DEL PAJARO CUCARACHERO

Como de costumbre por las mañanas, un pequeño pájaro canta hasta con el pico cerrado –algunos le llaman cucarachero– llego al nido que construía con su compañera en el espacio que había entre el techo y la pared de la báscula, lugar donde yo trabajaba. Esa era su costumbre de todos los días, iba y venía, iba y venía, durante el día.

Pero…este día llegó un compañero de trabajo que aparte de ser imperativo también era necio, vio llegar al pájaro al nido, corrió y le cerró la única salida del nido y lo atrapó, esto le causó una gran satisfacción a este muchacho, aunque él no me lo dijo; lo vi en sus ojos desorbitados y en su sonrisa acompañadas con carcajadas entrecortadas que por sí sola hablaban.

Su actitud casi me convence de que estaba ante un gran cazador. Sin embargo, me atreví decirle que lo soltara por que el pequeño no le hacía daño a nadie, pero creo que en ese momento él estaba sordo.

Ahora este cazador, no sabía qué hacer con el pajarito, aun lo tenía en las manos y no quería llevárselo a su oficina para que no se lo vieran. Tal vez por la apariencia del pájaro de color café y pequeñito, la verdad es que era un poco feito y podrían burlarse de él, no del pájaro.

Así que, tomó una cajita de madera que estaba sobre el escritorio y tiró su contenido, entonces lo metió allí y lo tapó con una libreta dejando espacio para que le entrara el aire. Antes de irse, me miró con desconfianza y me advirtió ¡cuidado lo sueltas! yo fui quien lo atrapó, más tarde me lo llevo.

Yo, por mi parte seguí con mi trabajo de pesar los vehículos que entraban y salían. Una vez desocupado me senté y al momento alguien me llamó y volteé para todas partes pero no vi nada.

Después escuché: ¡EY! .. ¡EY!

Esta vez miré sobre el escritorio exactamente a la cajita del pajarito, el cual me estaba mirando fijamente sin parpadear, entonces me dijo “yo sé que tú eres un buen hombre y nos has visto construir ese nido con admiración” “Nunca nos has molestado este era un buen lugar para criar a mis hijos, pero llego este muchacho que tiene problemas de afecto desde su infancia lo cual lo hace ser un poco agresivo, y lo arruinó. Tú no eres así, por favor déjame ir con mi compañera para hacer otro nido en otro lugar”

Quedé paralizado, estupefacto y sin voz. Insistió a manera de ruego “¡EY! Déjame salir”

Recuperando el aliento dije con mucho esfuerzo; yo nunca he hablado con pájaros – respire profundamente – Así que, explícame ¿cómo puedes hablar tú?

Se metió en la oscuridad de la cajita, al rato asomó su cabecita y me dijo muy preocupado “no lo sé,…. pero lo hacemos desde hace mucho tiempo atrás, mis ancestros nos han contado cómo se han mantenido alejados de todas las civilizaciones que han conocido, debido a su egoísmo, avaricia y barbarie. Por eso resulta muy peligroso mantenerse cerca de ustedes.

Sin embargo, durante algún tiempo hablamos con niños indígenas antes de que los españoles los “civilizaran” si así se le puede decir. Pero, hace poco mi papa trato de hablar con un niño que vio en el gran jardín de una casa, le parecía agradable e inofensivo el niño, y lo llamó, el pequeño se sorprendió un poco cuando lo escucho, pero mi papá casi se muere del susto cuando sintió el zumbido de una piedra lanzada desde la resortera del niño – claro no sabía que el niño andaba de cacería – salió disparado de ahí y cuando nos comentó lo sucedido dijo a manera de moraleja.

“La humanidad a empeorado mucho más, porque la capacidad de reacción para hacer daño se ha perfeccionado desde la niñez” definitivamente alejémonos de ella. “A ti te conocíamos pero no pensamos en hablarte nunca, pero me tocó hacerlo ahora; porque quiero tener un hogar, ¿sabes? también las aves nos enamoramos y yo estoy enamorado y no quiero perder mi pareja.

Si sigo aquí, y ella no me verá pensará que la abandoné y se irá ¿entiendes?”

Yo, más calmado y conmovido por sus palabras le dije: Sí claro comprendo, puedes irte, gracias por hablar conmigo, salúdame a tu compañera, le pregunté: ¿Nos volveremos a ver? Me dijo “no sé”.

Abrí la cajita y voló posándose en una de las barras de la ventana de la báscula, y volteándose me miró con más preocupación que al principio y me dijo “sólo te digo algo más”

Yo le contesté ¿Qué puede ser?, ya estás libre

El pájaro muy melancólico me dijo “Dime Juan Vidal: ¿Quién te va a creer que hablaste con un pájaro?”

Le deseo un bendecido día!!! Hasta la próxima…