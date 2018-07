Cruzan partidos acusaciones en INE

REFORMA.-

Desvíos de dinero de fideicomisos para los damnificados, uso de la PGR para descarrilar candidatos y compra y coacción de votos son algunas de las acusaciones que han intercambiado los partidos políticos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su pronunciamiento inicial, con motivo de la jornada electoral, el representante del PAN, condenó, en referencia a los ataques de la PGR al candidato presidencial Ricardo Anaya, que las autoridades intervinieron indebidamente a lo largo de las campañas, por lo que exigió que el Gobierno Federal no meta las manos en la elección.

“Hacemos un llamado también a las autoridades gubernamentales no intervengan durante esta jornada electoral, para que se comporten a la altura como algunas autoridades no lo hicieron, algunas autoridades no lo hicieron durante la elección y durante la campaña”, mencionó.

“Es menester exigirle a los funcionarios públicos, a los gobiernos estatales, al Gobierno Federal que no meta las manos en el proceso electoral”.