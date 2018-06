Cristiano Ronaldo y España empatan

Parecería injusto, pero a Cristiano Ronaldo no le importarán los calificativos, como tampoco al mundo que vio un empate, pero también lo que seguramente será una de las mejores noches de Rusia 2018 a falta de 60 juegos.

Portugal y España igualaron 3-3 en el inicio de su actividad en el Grupo B, un resultado que mostró su poderío, a pesar de las inconsistencias lusas y el mal inicio español o las tristezas de David de Gea.

Porque España empezó el Mundial confundida. Hubiera sido antinatural debutar con la cabeza totalmente centrada, como si no hubieran corrido a su entrenador dos días antes. Pero el fondo de este equipo va mucho más allá que cualquier cisma como esos.

Portugal sabía de las circunstancias: el intempestivo cese de Julen Lopetegui, y salió a aprovecharlas. Conectado y compacto, cargando todo a la izquierda, –desde Raphael Guerreiro hasta Cristiano Ronaldo, pasando por Bruno Fernandes–, apenas al minuto 4 se fue arriba por un cuestionable penal.

Nacho vio las bicicletas imparables de Cristiano y antes de que este pasara levantó las manos en señal de inocencia. Pero el delantero ya buscaba la pierna culpable del rival y el árbitro su silbato.

Sin embargo, España también se valió del engaño. Diego Costa parecía el ser más incomunicado de la cancha durante ese rato de turbulencia española. En un contragolpe portugués, se quedó colgado, pero pronto le regresó el balón. Se había estacionado en el lugar preciso.

Pudo ser falta un empujón que le hizo a Pepe, pero el árbitro dijo “siga” y a pesar de su humanidad, el hispano-brasileño hizo dos recortes para cruzarle el balón a Rui Patricio y empatar.

No había pasado ni media hora cuando el juego ya podía calificarse de espectacular porque la reacción gallega estuvo rubricada por un disparo al travesaño de Isco al 27’. Eran momentos en los que Cristiano ya se había cambiado de banda y Portugal le apostaba más al contragolpe.

Pero justo cuando los ex de Lopetegui vivían su mejor momento, un error de De Gea al estilo Loris Karius puso 2-1 a los lusos, justo al final del primer tiempo y también con gol de CR7, por un tiro desde el límite del área.

Pero si la España campeona del 2010 era sobre todo blaugrana, esta Selección es muy Merengue. El Madrid tricampeón de Champions pareció hacerse presente y reaccionó con dos goles en tres minutos.