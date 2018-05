Cristian Castro recibe demanda por maltrato físico y psicológico

El cantante Cristian Castro enfrenta una demanda por maltrato físico y psicológico de parte de su aún esposa Carol Victoria Urban, según se informó en el programa de espectáculos Ventaneando.

De acuerdo con el medio, el divorcio entre el intérprete y la violinista no se ha concretado porque ella exige una compensación económica por cuatro millones de pesos.

“La noticia es que aún no puede finiquitarse el matrimonio debido a la demanda que por maltrato psicológico y físico Carol interpuso en abril pasado en contra del cantante, solicitándole una compensación económica pues, a raíz de su fallido enlace, perdió la beca que le permitiría estudiar música en Italia”, se detalló.

La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2017 y se separó sólo 28 días después, sin embargo, el trámite de divorcio estaba pausado porque las leyes del estado de Yucatán –lugar donde se casaron– no permiten la disolución de estas sociedades hasta un año después del enlace.