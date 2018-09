Cristalazo en tienda de autoservicio en Esperanza

Por: Antonio Aragón

Accesorios para teléfonos celulares por un monto no cuantificado obtuvieron como botín dos tipos hasta el momento no identificados, perpetraron un cristalazo en una tienda de conveniencia, localizado sobre la carretera Esperanza-Hornos.

Los presuntos lograron apoderarse solamente de diversos accesorios para teléfonos celulares.

El ilícito fue denunciado ante elementos de la Policía Municipal, poco antes de las 9:20 de la mañana de ayer.

De acuerdo a la persona encargada, los ladrones quebraron el cristal de la puerta principal y ya en el interior se llevaron cargadores y otros accesorios para teléfonos celulares.

Asimismo, los encargados no reportaron si los presuntos se llevaron dinero en efectivo u otro tipo de mercancía.

Tomaron nota del hecho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y luego dieron aviso al Ministerio Público del Fuero Común del Sector tres para las investigaciones correspondientes.