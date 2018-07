Criptomonedas: “Boom” que llega a Sonora

Tiene sus riesgos, pero ya ha ido creciendo la cadena de usuarios

Mónica Miranda

Crear fortunas de cientos, miles, e incluso millones de pesos en cuestión de horas o perder el capital ahorrado en años como asalariado, son los dos extremos de la balanza en los que puede caer un usuario de compra de criptomonedas.

Esta forma de adquirir y vender monedas virtuales en todo el mundo, comienza a tener su auge en Hermosillo, pues cada vez son más personas las que se unen a este sistema con la intención de ganar dinero extra, de manera fácil.

La cadena de usuarios de criptomonedas ha ido creciendo a través de redes sociales desde hace dos años, cuando se creó Bitcoin, la moneda virtual de mayor valor económico hasta el momento en el mercado global, tratándose de dinero captado en la “nube” (permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet), explicó Lorenzo López, comprador de este numerario.

“Los mercados, a medida que yo los voy conociendo, voy determinando si está en momento de compra o de venta; si está lateral. Por ejemplo, ahorita Bitcoin vale casi 200 mil pesos y mucha gente dirá que es un dineral, pero las personas que ya estamos en este mercado y lo vimos oscilar en los 20 mil dólares, sabemos que en realidad está barato y que es momento de entrar al mercado”.

Lorenzo, de profesión ingeniero industrial, ya adquiere el 100 por ciento de sus ingresos en inversiones de compra y venta en línea.

Señaló que un Bitcoin actualmente equivale a 190 mil pesos, pero este costo puede subir o bajar y esta moneda, que se adquiere por fracciones en el banco virtual Bitso, en el que una vez registrado, se crea una cuenta ficticia o en línea conocida como Wallet, la cual permite mover tu dinero de la cuenta bancaria de cualquier institución financiera a la “nube”.

Con transferencia desde 50 pesos se puede comenzar a invertir en la compra de criptomonedas, ya que este banco virtual cuenta con mil 500 diferentes monedas virtuales, de distinto valor.

“El fondeo aparece en pesos, yo le transfiero desde mi Bancomer pesos, y una vez que tengo pesos compro la moneda, o bien yo lo puedo comprar y se desaparecen los pesos y me queda solamente Bitcoin. Y si quiero pagar en la ferretería, necesito vender un poquito de Bitcoin para que se hagan pesos, y estos pesos yo los transfiero directamente a mi banco”.

Todas las monedas virtuales se adquieren en unidades de fracción equivalentes, por el valor tan alto que tienen en pesos.

RECOMIENDAN NO INVERTIR MÁS DE LO QUE PUEDAN PERDER

La comunidad de amantes de las criptomonedas es poco conocida en Hermosillo, ya que la forma de operación que utilizan para ganar dinero requiere de capacitación constante sobre movimientos del mercado global y decisiones inteligentes para hacer la compra o venta de monedas en el momento preciso; es decir, cuando éstas alcancen el valor más alto en determinado país.

Otra estrategia en este negocio, dijo, es comprar la moneda, conservarla y esperar a que se capitalice en el mercado y venderla, aunque esto también implica riesgo.

“Hay mucha gente que madura la moneda, la compran y la conservan, y están esperando a que se capitalice, pero también tiene su riesgo el conservar la moneda, porque tienes que saber en qué momento vas a entrar al mercado donde la vas a vender”.

Indicó que se requiere un monitoreo constante de los mercados internacionales para detectar el instante en el que suba o baje el numerario y realizar la transacción. Para visualizar el comportamiento de la bolsa de monedas se puede utilizar el soporte Forex, ya que a medida de los cambios en las divisas, el valor de las criptomonedas se modifica.

“El análisis fundamental son las noticias internacionales, que te están afectando los mercados. De repente China saca una noticia de que hay una prohibición del manejo de las criptomonedas y la moneda se desploma rápidamente. El mercado de las criptomonedas es muy agresivo, muy dinámico”.

Las personas que estén interesadas en comenzar a invertir en criptomonedas, comentó, pueden capacitarse en la empresa WinnerLife, creada por él y otros socios, que comenzaron con este sistema en Hermosillo.

“No puedes invertir más de lo que puedas perder”, es la recomendación que hace este usuario a quienes van comenzando a utilizar estas plataformas, para no llegar a la bancarrota.

HA GANADO MÁS CON CRIPTOMONEDAS QUE EN NEGOCIOS EMPRENDIDOS

Daniel Delgado Laguna forma parte de esta comunidad desde hace seis, meses y en este tiempo, dijo, ha ganado más que en negocios con los que decidió emprender para probar suerte. Actualmente es maestro del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en Ciudad Obregón y toma la compra y venta de moneda digital como un ingreso extra.

“Es lo más cerca que yo he estado de recibir una cantidad de dinero que en ningún trabajo lo voy a ganar, en ningún negocio tampoco lo voy a ganar, porque he tenido varios negocios y en ninguno he visto que se pueda ganar así”.

Este grupo de usuarios de criptomonedas considera que la moneda virtual puede potenciar la economía de un país, pero en México hay un atraso debido a que es una opción sobrevalorada por el desconocimiento del tema y de mercados globales por parte de la población.

Sólo en ciudades como Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara existen cajeros que convierten y arrojan Bitcoin en pesos, además de comercios que ya aceptan pagos con este tipo de moneda.