Cree Manzanero en los compositores y en el reguetón

Si bien es reconocido como uno de los mejores baladistas mexicanos, Armando Manzanero dijo que no le cierra la puerta al reguetón y menos si genera ganancias.

Después de rendir el informe semestral sobre los logros de la SACM, el compositor fue abordado por la prensa, a quienes dijo que aunque se ha hablado mucho de este género urbano y sus letras, él no puede pedir que regulen algo que está teniendo éxito.

“No podemos hacer eso. Imagínese que un reguetón deje un millón de dólares mensuales, a nosotros nos interesa. La música que funcione, nosotros la abrazamos, nosotros cobramos y repartimos. Aquí hay de todos, tenemos una escuela de compositores y hacen unos reggaetones maravillosos y están ocupando lugares importantísimos en el mercado”, dijo.

Al recordarle que ha sido Aleks Syntek, quien asistió a este reporte y que es vocal dentro de la sociedad, quien ha levantado su voz al respecto de este género, explicó: “Usted es bueno, usted trabaja, usted colabora y usted cobra, yo lo quiero a usted”.

Manzanero comentó que como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, su labor es apoyar el talento, sin importar que la música sea o no de su agrado. “Mire, acuérdese que yo soy presidente de esta sociedad, con lo cual me está mentalmente, espiritualmente, anímicamente y todo lo que tenga con mente, hablar mal de nada y expresarme mal de nada. A nosotros lo que nos interesa es cobrar dinero para luego dárselo a los países de origen y la música que tenga que ver con dinero es la música que queremos”.

“Hay dos tipos de música, hay la buena y hay la mala, hay reguetón bueno y reguetón malo, hay boleros buenos y boleros malos. Se quedan los buenos y los malos se van”.