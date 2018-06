Costa Rica cae ante Serbia

Costa Rica, cuartofinalista hace cuatro años en Brasil-2014, no tuvo un reencuentro feliz con el Mundial, donde perdió 1-0 frente a Serbia, ayer en Samara, complicándose su futuro en el Grupo E.

El único gol del partido lo consiguió en el minuto 56, Aleksandar Kolarov, de falta directa, ante la que no sirvió de nada la estirada de Keylor Navas.

El portero del Real Madrid salvó con varias intervenciones una victoria más abultada de los europeos, frente a una Costa Rica que salvo los primeros minutos no pareció estar en condiciones de medirse de igual a igual al combinado balcánico, en el que destacó el joven Sergej Milinkovic-Savic, de 23 años y nacido en España, organizador de todo el juego serbio.

Tras el gol, el seleccionador centroamericano Óscar Ramírez realizó cambios ofensivos, con la entrada en la cancha de Joel Campbell, uno de los destacados de la gesta de 2014 (cuartos de final en Brasil), Cristian Bolaños y Daniel Colindres, pero Serbia se defendió bien de los ataques ticos.