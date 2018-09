“Corrupción tiene muchos efectos”

Enfrentarla no equivale al juego de nunca acabar: Espinoza Valdez

Gerardo Armenta (Segunda parte)

La batida contra la corrupción, práctica que tienen muchos efectos, no equivale al juego de nunca acabar.

“Yo no lo quiero ver así”, admitió Odracir Ricardo Espinoza Valdez.

El fiscal anticorrupción de Sonora señaló: “Debo decir de manera muy puntual que hemos visto que sí hay una inhibición en los actos de corrupción”. Al mismo tiempo, recordó que históricamente el primer juicio de procedencia que se aplicó en esta materia fue en contra del conquistador español Hernán Cortez.

Por otro lado, explicó que la dependencia a su cargo ha procesado a varias personas, no necesariamente “gente menor”, pero con la significación de que no cometieron delitos graves.

Esto quiere decir, explicó, que “yo los agarro y al día siguiente salen en libertad porque pagan la fianza”.

Espinoza Valdez tiene maestría en Competencias Ejecutivas para la Gestión Pública por parte del Instituto Sonorense de Administración Pública. Cuenta también con un doctorado en Derecho Penal y acaba de concluir un doctorado en Administración Pública.

-¿Dónde comienza la corrupción en el contexto mexicano?

-La corrupción comienza cuando vemos obstáculos para que las cosas no fluyan como nosotros queremos. Muchas veces pensamos que un trámite administrativo tendría que ser rápido o exprés. En muchas ocasiones yo comparto esta apreciación. Pero cuando alguien va y se sienta frente a una autoridad y se da cuenta de que hay una serie de protocolos que cumplir, eso empieza causarle al ciudadano una afectación en su tiempo, dinero y demás. ¿Y qué hace? Busca el camino fácil. ¿Y cuál es el camino fácil? Pues encontrar a alguien para decirle: “Oye, en lugar de que el trámite tarde tres meses, no seas gacho, échame la mano para que tarde un mes, porque me urge abrir el restaurante”. Y si un servidor público tiene esa facultad discrecional, muchas veces la utiliza para ayudar en buena lid, o lo hace a través de una “mordida”, “mochada” o “moche”, como se le quiera llamar, para efectos de agilizar ese trámite.

-¿El sentido o significado más convencional o práctico de la corrupción consiste en robar el dinero público?

-No es el único. Y muchas veces confundimos.

-¿Por qué confundimos?

-Porque le echamos toda la culpa a los servidores públicos. Y solemos decir: “¡Es que se están robando el dinero!” A ver: no nada más eso es corrupción. Puede ser una forma o un tipo de hacer corrupción. Pero otra forma de corrupción puede ser la influencia. Y una más puede consistir en que alguien ofrezca algo para que se le exente de una situación excepcional, a sabiendas de que eso no viene en la ley, pero utilizando dinero o una componenda para lograr su propósito.

-¿La corrupción es propia nada más del sector público?

-No. La corrupción puede ser cuando, por ejemplo, una trasnacional quiere venir a comprar botellas de agua. Alguien produce las botellas de agua. Y viene el gerente de compras de esa empresa trasnacional. ¿Qué le va a decir el dueño de las botellas de agua al empleado que atenderá a ese gerente? Pues que lo trate muy bien y que lo lleve a donde tenga que ir. Hay que “chipiliarlo”, como decimos los de acá.

-¿Pero eso es corrupción?

-Sí lo es. Porque alguien está queriendo influir en la toma de una decisión. Alguien se preguntará por qué esa actitud que comento debe ser corrupción. En Estados Unidos tienen lo que se conoce como la “propina”, que es lo que se le da a la gente como pago por un servicio. Y esta acción genera la posibilidad de que alguien acepte un incentivo y actúe en un determinado sentido. Ellos sí lo reconocen así. Pero en México no. Llevar a alguien a San Carlos y tratarlo bien para que influya en una decisión que convenga a quien le brindó ese paseo, es un fin para obtener un contrato.

-Pero en el otro lado del asunto, ¿los políticos mexicanos son los más corruptos? ¿La nuestra es una cultura política corrupta por definición?

-No. No es que seamos los más corruptos. Veamos el caso de Brasil. El caso de Perú. El caso de Colombia. Hay muchos países que han enjuiciado a sus ex presidentes y a presidentes en funciones que los separan del cargo para someterlos a juicio. Nosotros a lo mejor debiéramos también llegar en su momento a esas mismas circunstancias. En Brasil está el caso que llevó a Lula da Silva a la cárcel.

-Sí, de acuerdo. Pero en México ningún ex presidente o presidente en funciones ha ido a la cárcel por corrupción.

-Hasta ahora. Yo creo que ese es un gran reto que existe.

-¿En México le falta todavía mucho a la batalla contra la corrupción para que resulte cabalmente exitosa?

-Eso sí hay que aceptarlo. Hemos empezado una batalla contra la corrupción en términos penales, y en lo que nos corresponde a nosotros, apenas en 2014. Es lo que comentaba: Esto surgió con la reforma a la creación de la Fiscalía Anticorrupción Nacional. Y todavía no tenemos fiscal. Ya llevamos cuatro años con ello y no tenemos Fiscal Anticorrupción Nacional. Este es un tema delicado.

-¿Por qué razón?

-Es que ya existe todo el entramado nacional, pero falta particularmente el que menciono. Y el que falta es el persecutor. Va a ser el que traerá todos los temas fuertes en materia penal.

-Allí está el quid del asunto: ¿Son factores políticos los que han impedido que exista un Fiscal Anticorrupción Nacional?

-Es muy claro: a la clase política le incomoda el hecho de que haya alguien que los investigue. ¿A poco no? Si nunca los han investigado, y ahora hay gente que lo haga, eso les incomoda.

-¿Valdría decir que, con fiscales anticorrupción o sin ellos, de todas maneras la corrupción ahoga actualmente al país?

-La corrupción tiende a mostrar muchos efectos. Y uno de sus efectos, y el que precisamente nosotros debemos perseguir, tiene que ver con la afectación directa que causa a la administración pública.

¿Y cuál es el problema de esta particular afectación? Pues el que tiene que ver con una calle que estuvo bien pavimentada y que ya no lo está y que tampoco interesa rehabilitarla. También es un problema que no pasen por la basura. Que en un hospital público no exista material quirúrgico para practicar operaciones. Y todo esto porque no hay recursos económicos. Y cuando se hace el respectivo análisis, queda en claro que sí había recursos destinados para cumplir todas esas tareas. Y habrá que preguntarse entonces dónde quedaron.

-¿Acaso se los robaron?

-A lo mejor. Pero este es un tema muy interesante. Han sido muy pocos los asuntos que tienen que ver con dinero público que va a la bolsa de alguien. Muy pocos. E incluso a nivel nacional.

-¿Qué es lo que sucede al respecto?

-Lo que pasa es que los recursos no van a la bolsa de nadie. Pero sí van a unas empresas donde se participará con unos contratos particulares a través de una licitación pública bonita. El dinero va para allá. Y se hace como que se hace la obra, que en realidad se cobra muy cara. Y el dinero destinado a esa corrupción o simulación va a Brasil. Y, en la vía de regreso, va a la bolsa de todos los que participaron en esa estrategia. Este que comento es el verdadero manejo de la corrupción. No es el del dinero público que se va a la bolsa del funcionario. O es el menos. El 80 por ciento de nuestra corrupción fuerte y ramplona existente en nuestro país es el que se maneja a través del sistema descrito. A este esquema se le pueden sumar empresas de cooperaciones simuladas, de facturación falsa y que al final terminan sacando el recurso para hacerlo regresar a las manos de los demás.

-¿La corrupción en México es eminentemente de carácter gubernamental?

-No. Acabamos de ver un caso que demuestra que no es así.

-Pero yo me refiero a la corrupción rutinaria.

-La corrupción rutinaria la vemos en el tema de las licencias cuando alguien proporciona una “lana” para que se le atienda rápidamente.

-Yo hablo de la corrupción de más arriba en el ámbito gubernamental. Pensemos, por ejemplo, en sonados casos recientes. ¿Hay mucha facilidad para robar en México desde el ámbito gubernamental?

-Es así porque la corrupción se maneja en redes. Porque cuando alguien va a ser electo para un cargo, tiene que hacer pactos con quienes va a gobernar. Y no me refiero a los funcionarios. Me refiero a los grupos empresariales o económicos.

-Pero esos acercamientos forman parte de lo que es la política en sí, mientras no se rebasen ciertos linderos. ¿O no?

-El problema es que eso está cambiando.

-¿Por qué?

-Porque alguien ya no puede hacer compromisos. La verdadera corrupción no es que alguien agarre el cheque público, lo cambia en el banco y se lo echa a la bolsa. No es cierto. Hay muchas denuncias de peculado con esas características. Y se investiga. Y es aquí cuando incluso empiezan lo que es el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Porque muchas veces las empresas que se investigan ni siquiera existen.

-¿Todo eso es corrupción?

-Es corrupción. Todo está relacionado en ese contexto. Este es uno de los grandes retos que tenemos en la convención nacional de que formamos parte.

-¿La corrupción viene desde la época de los españoles?

-La corrupción viene desde los griegos.

-Hablo del caso de México.

-Sí. En México sí. Dicen que el primer juicio de procedencia que se llevó a cabo fue uno de Hernán Cortés.

-¿Bajo qué causas?

-Por temas de corrupción. Imaginemos entonces desde donde viene la corrupción en México. Este no es aquí un tema nuevo. No me acuerdo exactamente cómo se llama el juicio que se llevó a cabo en contra de Cortés. Él tenía una posición política. Y lo acusaron de temas de corrupción. Y así lo llamaron a procedimiento.

-¿Cuándo inició en el país una batida más o menos formal contra la corrupción?

-En México se empezó a legislar en esta materia en los años ochenta. Eso ocurrió con la renovación moral de Miguel de la Madrid Hurtado. Así fue como se produjo una reforma al Código Penal Federal y se incluyeron los delitos cometidos por servidores públicos. Pero voy a ser muy franco. Hay una frase que yo utilizo mucho y que dice: El que hace la ley hace la trampa.

-¿Qué quiere decir esa frase?

-Si alguien es hoy diputado local y mañana va a ser diputado federal, o mañana va a ser presidente municipal, no le gustará que al rato le quieran aplicar las disposiciones legales que se comentan. Se trata de asuntos penales que también tienen muchas deficiencias. Por ejemplo, ¿cómo se comprueba que alguien influyó para que se asigne un determinado contrato? Yo voy ante un juez y le digo: “Es lógico que un presidente municipal decidió que ese contrato se otorgara”. ¿Y sabe usted cómo me respondería el juez?” Algo así como: “¿Dónde está la autorización del presidente municipal para que ese contrato se otorgara?”

-En esta materia de la corrupción, ¿no estaremos viendo realmente el clásico juego de nunca acabar?

-Pues yo no lo quiero ver así.

-¿Cómo quiere ver la situación?

-Yo creo que más que nada, y se lo digo de manera muy puntual, hemos visto que sí hay una inhibición de los actos de corrupción. ¿Por qué? Porque hoy ya no cualquiera, y se lo digo por palabras de ciertos personajes del propio Gobierno (particularmente del Estado), firma cualquier cosa, valga la expresión.

-¿Y cómo era antes?

-Antes era: “Fírmale. No pasa nada. Te voy a apoyar”. O: “Yo te voy a cubrir”. O bien: “Te toca hacerlo y si no quieres firmar tú, vendrá otro que sí quiera hacerlo”. Como haya sido eso, lo hacían. Y firmaban.

-Le repito la pregunta: ¿Ya no lo hacen?

-No digo que no. Claro que pueden estar haciéndolo. Lo vamos a ver con el tiempo. Pero quiero repetir la afirmación de que esta clase de hechos se están inhibiendo.