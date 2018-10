Corrupción hospitalaria

REFORMA.-

El 37 por ciento de los usuarios de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) aseguran que el personal de salud pide pagos, regalos o favores para agilizar o realizar distintos procedimientos o servicios que deberían ser gratuitos.

De acuerdo con una encuesta de percepción de corrupción realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 6.8 por ciento de los pacientes ha pagado para obtener insumos o medicamentos que debieran ser gratuitos, y 5.4 por ciento, para agilizar una consulta.

Además, el 4 por ciento de los enfermos ha pagado por recibir un tratamiento; 3.7, por una cirugía; 3.6, por una cita médica, y 2.4 por ciento, para agilizar un examen diagnóstico.

En conjunto, 6.9 por ciento dijo haber pagado por la limpieza de la habitación, por cuidados de enfermería o para que les permitan recibir visitas.

Los pacientes se quejaron también de la mala atención médica. El 43.7 por ciento dijo que estos hospitales están saturados; 34.7 por ciento señaló que no tienen disposición de medicamentos; 23.3 por ciento indicó que no cuentan con médicos suficientes, y 20 por ciento se quejó de no recibir atención inmediata.

“Este hecho obliga a reagendar la cita, aspecto que supone un importante gasto adicional para la población de menos recursos, que en numerosos casos no puede darle seguimiento a su tratamiento médico por no poder gastar en el traslado al hospital”, expone el estudio.