“Corrupción es tema complejo”

Su combate está al margen de coyuntura o conveniencias: Fiscal Odracir Espinoza Valdez

(Primera de dos partes) Gerardo Armenta

“La corrupción es un tema muy complejo y difícil. Y su combate no depende de una conveniencia o coyuntura política”, dijo Odracir Ricardo Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

Planteó que no es posible decirle a un juez que la “raza” dijo que una persona robó. “Eso yo no puedo hacerlo”, añadió.

Indicó que la Fiscalía a su cargo surgió antes de cualquier personaje que se quiera invocar. “¿Guillermo Padrés Elías?”, preguntó el periodista. El suyo, respondió, fue un tema federal. “Nosotros

colaboramos, pero la Fiscalía ya se había creado en septiembre de 2015”, agregó. Espinoza Valdez es abogado con maestría en Derecho, especializado en Administración de Justicia por la Universidad de Sonora (Unison).

–¿Es legal la Fiscalía que usted encabeza? ¿Existe con toda formalidad? Recientemente se cuestionó su formalidad operativa.

–Hay que hacer algunas precisiones.

–¿En qué sentido?

–Toda la polémica nace de un juicio de amparo que exclusivamente beneficia a una sola persona. Cabe decir que teníamos 14 amparos idénticos, en el mismo sentido, aunque obviamente con diferentes quejosos. Y en esos 14 amparos los tribunales colegiados, e incluso los jueces de distrito, habían negado que existiera algún vicio en la constitucionalidad de la Fiscalía; es decir, que existiera algún vicio de inconstitucionalidad al respecto. Habían dicho que no. Curiosamente este amparo que se le concede al ex gobernador Guillermo Padrés Elías es el que dice que sí, pero nada más le beneficia a él.

–¿Qué significa todo lo anterior?

–Respetamos el criterio del Tribunal Colegiado. Las investigaciones van a pasar a otra instancia y nosotros vamos a dejar de actuar en ese sentido, pero en su momento se repondrá el procedimiento. Creo que es importante decir que la inconstitucionalidad que se organiza en ese amparo es porque nacemos en septiembre del 2015, a raíz de una reforma del reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

–¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para nacer?

–Nacemos como una unidad administrativa adscrita al procurador del Estado. Después, cuando se vienen el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, vienen también las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; todo esto se convierte en Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y así nace la Fiscalía Anticorrupción, e igual se modifica la Constitución del Estado y se crea la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.

–¿Me está hablando de mucha burocracia en la materia?

–No. Porque al final somos un órgano especializado que viene a perseguir los delitos relacionados con la corrupción.

–¿Y con eso es suficiente?

–El Código Penal nos da esa facultad especializada para perseguir los delitos cometidos por servidores públicos, pero también nos da la posibilidad de conocer todos aquellos delitos que estén conectados con posibles hechos de corrupción, como malos manejos de los recursos públicos.

–¿Pero qué son ustedes a la hora de la hora?

–Es importante lo que usted me pregunta. Porque somos una Agencia del Ministerio Público que tenemos una especialización. Es como si de repente usted me preguntara: “Oye, ¿es más burocracia el hecho de que exista una agencia especializada en delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, abigeato?” No. Somos una estructura que atiende aspectos más especializados.

–¿Pero por qué? ¿No es suficiente con lo que se tiene en la materia?

–El Derecho se va ampliando, valga la expresión, para atender los fenómenos sociales. Cuando ahora estamos atendiendo la corrupción, lo que a lo mejor no se hacía antes, tienes que crear esos órganos que son especializados.

–¿En Sonora hay tanta corrupción que fue necesario crear un organismo especializado como el que usted encabeza?

–Yo creo que más que existiera mucha corrupción o no, pienso que lo más importante es que resultaba necesario atender el tema; o sea, era necesario conocer qué es lo que estaba pasando e irnos ya a las realidades sobre la frecuencia de esos delitos.

–¿Cuál son las realidades de este tema en estos momentos?

–Hoy, a la fecha, no quiere decir que exista mucha ficha negra en el aspecto de la procuración de justicia, hoy tenemos más de 550 denuncias presentadas en la Fiscalía Anticorrupción y esto quiere decir que, hasta cierto punto, existe un clamor de incidencia de hechos que posiblemente sean de corrupción. Y obviamente esto lo va a definir un juzgado al paso del tiempo y mediante el proceso respectivo, pero al final existe hoy mucha efervescencia, valga la expresión, para que se atiendan esos temas. Y surge así no sólo la Fiscalía Anticorrupción, porque también en el Tribunal de Justicia Administrativa se creó una sala especializada para atender faltas administrativas graves que tengan que ver con corrupción, y ahora sí quedó articulado todo el Sistema Estatal Anticorrupción. Se creó también una Secretaría Ejecutiva que se va a encargar de coordinar a todos para que estemos en el mismo canal; entonces, por encima de un aspecto burocrático más, lo que se ha hecho en esta materia es invertirle a la necesidad de atender esos temas que en la realidad tienen un peso muy desafortunado. Estos temas, y no lo digo yo, sino instancias como el Banco Mundial, llegan a representar en la realidad hasta un nueve ó 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

–¿Producto Interno Bruto? ¿De qué estamos hablando?

–De la afectación económica que causa la corrupción.

–¿Hasta esos indicadores terminan por afectar las prácticas corruptas?

–La corrupción siempre fue un tema político, pero nunca se vio como un tema de procuración de justicia, por eso comento que lo que estamos hablando no es un tema que tenga que ver con mayor burocracia. Es, más bien, la necesidad de crear instancias para combatirla.

–¿Pero en todo esto del combate a la corrupción no hay una motivación política? Aquí en Sonora, por ejemplo, pensemos en el sexenio de Guillermo Padrés. ¿Qué dice, usted, al respecto?

–No. Porque el tema que comentamos ya venía como un mandato constitucional. El tema viene desde la reforma constitucional de 2014, cuando se crea la Fiscalía General de la República y se crea también la Fiscalía Anticorrupción. Ya existía la Fiscalía para los Delitos Electorales. Hablo de la reforma constitucional de carácter nacional; es decir, tema federal. El gobernador (Padrés) sale en 2015; o sea, lo que estamos hablando fue antes de todo lo que pasó después aquí. La consecuencia fue que en los estados pudiera existir el mismo modelo; es decir, crear fiscalías generales de los estados y crear también las fiscalías anticorrupción y las que atienden delitos electorales. Hay que decirlo: este es un tema democrático.

–¿Cuál, en concreto?

–El que tiene que ver con la prevención de que no se cometan irregularidades en los procesos electorales. Y luego, cuando alguien llega como gobernante y si pactó compromisos, que desafortunadamente es el tema de la corrupción relacionado con la política, se buscará que esos compromisos no los ejerza durante su mandato, porque si los ejerce habrá una Fiscalía Anticorrupción que se encargará de ver esa conducta.

–¿Quién puso a Padrés en la cárcel? ¿La Fiscalía Anticorrupción del Estado?

–El suyo fue un tema federal; nosotros colaboramos. La Fiscalía ya se había creado en septiembre del 2015. Aquí el asunto no es que se nazca con el tema Padrés; la Fiscalía nació con una necesidad social que se venía ya señalando y que se iba a dar, tarde o temprano.

–¿Así? ¿Tarde o temprano?

–Sí. Actualmente soy presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

–¿Y eso qué quiere decir?

–Que somos 25 fiscales anticorrupción en todo el país, y no quiere decir que haya “padreses” en todos los estados para que se hayan creado fiscalías anticorrupción. No sé si me explico.

–Se explica…

–Había muchos otros personajes, pero la realidad es que se trata de un efecto que de todas formas iba a pasar, estuvieran esos gobernantes o no, y si hubieran hecho corrupción o no. De todas formas, los fiscales anticorrupción hubiéramos llegado y las fiscalías anticorrupción se hubieran creado. ¿Por qué? Porque ya era un mandato constitucional y una necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay fiscales anticorrupción, como uno, que llevamos ya tres años ahora en septiembre, otros que llevan dos años, otros que llevan un año. Esta es una evolución que se dio por las necesidades existentes en la materia, pero también se produjo por la necesidad de cumplir con la Constitución; entonces este no es un tema que vaya dirigido a alguien o contra alguien.

–¿El combate a la corrupción no es un tema de coyuntura o de conveniencia política?

–No. Porque, y lo digo de nuevo, nace en la Constitución federal. Y se puede checar en la reforma político-electoral de la Constitución de 2014, fue antes de cualquier personaje que se quiera invocar y fue a nivel federal, no sólo a nivel local.

–¿La corrupción es un tema escabroso? Porque trabajar en contra de la corrupción no debe ser igual a laborar en una oficina convencional…

–Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, porque es muy integral. La gente piensa que, por el hecho de que dicen en el Facebook que alguien se compró un carro nuevo, ya por eso un servidor público es corrupto. Pero obviamente cuando se le llama a cuentas, se le cita y se practican las indagaciones; queda en claro que el carro lo compró con un crédito o, bien, se lo regalaron. Pueden darse muchas modalidades, pero si yo salgo para decir que no hay nada en contra de ese señor, entonces van a decir: “¡Ah, es que lo está exculpando!”.

–¿Qué hay que hacer, entonces?

–Se tiene que combatir, valga la expresión, esa desafortunada y muy justificada incredulidad que tiene la gente por los tiempos que hemos vivido. Es una incredulidad en contra de las instituciones. Se tiene que buscar la forma de cómo hacer investigaciones que sean muy sólidas, muy contundentes y, lo más importante, que no partan de supuestos sino de hechos confirmados. Hay muchas cosas que yo no le puedo decir a un juez como lo quisiera la gente.

–¿Podría ejemplificar?

–Sí. Yo no le puedo decir a un juez que alguien dijo o que la “raza” dice que una persona robó, eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo que comprobar si esa persona hizo algún desvío de dinero y si ese desvío lo hizo para beneficiarse en términos privados y así poder establecer un delito.

–¿En México tenemos una cultura o práctica de corrupción muy arraigada?

–Yo creo que tenemos una costumbre. Porque a mí la palabra cultura me hace un poquito de ruido. Aunque mucha gente sí la menciona como tal. Tenemos una costumbre por la que buscamos eficientar nuestros trámites, de tratar de aprovechar nuestras relaciones. Esto yo lo viví en lo personal.

–¿En qué circunstancias?

–Sucedió cuando llegué a la Fiscalía. Con mi nombramiento se hizo un anuncio importante a nivel estatal. Un amigo, sin ningún dolo de por medio, me envió un mensaje para decirme: “Oye, te mandé un correo. Chécalo”. A la hora de checarlo veo que es su currículum. Yo le digo: “¿Y qué quieres que haga?”. Es un ingeniero. Y él me dice: “Pues recomiéndame. Tú traes power. Ya te nombró la gobernadora”.

–¿Y a poco eso es o puede ser corrupción?

–Pues claro.

–¿Por qué?

–Porque de lo que se trataba es de que yo, con mi influencia, en la posición que estaba adquiriendo en ese momento, influyera en una decisión para que esa persona ingresara a trabajar.