Convocan temporada de beisbol Super Máster

Joel Luna

La Liga de Beisbol Inter Clubes de la Amistad Categoría Super Máster 60 años y más, afiliada a la AEBES y en coordinación del Instituto del Deporte de Cajeme, convocaron a todos los clubes de la región a participar en la VII temporada selectiva 2018-2019, se desarrollará con las siguientes bases:

-Los juegos se llevarán a cabo en los diferentes campos de la Unidad Deportiva Ramón Cebreros Cervantes, iniciando con la ceremonia inaugural en fecha que indique le comité organizador.

-Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y se llevarán a cabo en las juntas semanales en las cuales se entregarán las cédulas de inscripción.

-La premiación será a lo mejor de la temporada pasada como Equipo Campeón, Sub Campeón, Campeón Bateador, Campeón Pitcher, Campeón Jonronero, Jugador Más Valioso y Campeón Robador de Bases.

-Los equipos deberán presentarse debidamente uniformados o portar camiseta de beisbol, no se permitirán pants deportivos, playeras, shorts ni jeans.

-La cuota de inscripción se calcula según el número de equipos inscritos, para cubrir los gastos de los ampáyeres, anotación, pintada de campos, publicidad y gastos diversos.

-Se permitirán 24 jugadores con su manejador, dos coachs, los cuales serán activados en caso necesario.

-Los jugadores permitidos son nacidos en el año 1958 y dos refuerzos nacidos en 1959.

-Las reuniones serán en el club Yoris en calle Tabasco y Jesús García, los días martes a partir de las 19:30 horas.

-Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en las reuniones semanales.